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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,21 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,04 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 0,57 ile "Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

18.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:36En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,21 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,04 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 0,57 ile "Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)78,661190-1,21
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,332571-1,04
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,069361-0,57
Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF)1,564411-0,41
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,029338-0,32
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,040270-0,32
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021520-0,30
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,174155-0,29
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,373575-0,21
TEB Portföy Altın Fonu0,073992-0,21
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İş Bankası, Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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