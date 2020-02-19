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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,77 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 1,83 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,74 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

19.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:26En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,77 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 1,83 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,74 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Tacirler Portföy Değ.Fon2,152690-2,77
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,066892-1,83
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)12,735931-1,74
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,504772-1,65
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,916521-1,50
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,086818-1,47
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,033258-1,34
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,186678-1,32
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,065739-1,32
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu1,060308-1,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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