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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,66 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

20.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:14En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,66 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,41 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,40 ile "Ak Portföy BIST End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,082531-1,66
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,483503-1,41
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,115755-1,40
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,059400-1,33
Tacirler Portföy Değ. Fon2,126749-1,21
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,872942-1,18
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,034447-1,12
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)12,595444-1,10
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,067785-1,05
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,056187-1,00
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Banka, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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