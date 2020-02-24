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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,68 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 1,51 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,98 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

24.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:26En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,68 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 1,51 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,98 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu86,537933-1,68
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,048340-1,51
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014627-0,98
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,074933-0,77
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,560087-0,75
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,224384-0,59
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,794699-0,57
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021834-0,54
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,084229-0,53
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,086242-0,45
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Sek, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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