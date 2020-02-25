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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,21 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 3,46 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,19 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

25.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:40En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,21 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 3,46 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,19 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,306823-4,21
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,046667-3,46
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu83,776497-3,19
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,028106-3,10
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,081722-2,98
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,072769-2,89
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,083753-2,89
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,045023-2,85
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014219-2,79
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,055863-2,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Sek, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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