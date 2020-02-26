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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,47 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 3,35 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,33 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" oldu.

26.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:40En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,47 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 3,35 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,33 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,070242-3,47
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,013742-3,35
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,043467-3,33
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu81,454362-2,77
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,079859-2,28
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,045605-2,28
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,046232-2,12
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,029790-2,10
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,039346-2,04
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,044119-2,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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