Haberler » Ekonomi » En fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,45 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 2,23 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,53 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

27.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:50En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,45 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 2,23 ile "QNB Finans Portföy BYF" ve yüzde 1,53 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,285109-2,45
QNB Finans Portföy Gümüş BYF23,188734-2,23
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,082310-1,53
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,013540-1,47
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,038770-1,46
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021345-1,26
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,029521-0,90
Tacirler Portföy Değ. Fon2,089199-0,88
QNB Finans Portföy Altın BYF28,893785-0,73
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,060035-0,47
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:36  Düşündüren sözler! Anlamlı sözler neler? Düşündüren, anlamlı ve felsefi sözler nelerdir?
15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 17:28:10