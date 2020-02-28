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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,03 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 5,01 ile "Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 4,99 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

28.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:32En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,03 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 5,01 ile "Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 4,99 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Tacirler Portföy Değ. Fon1,984182-5,03
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,087586-5,01
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,741191-4,99
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)11,619192-4,95
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)3,345746-4,58
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu0,960455-4,57
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,060891-4,46
İş Portföy BIST End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,053488-4,41
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,104446-4,37
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,719750-4,35
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Banka, Ekonomi

Kaynak: AA

28.02.2020 15:19:03