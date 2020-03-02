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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 6,24 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 6,01 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 5,87 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

02.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:32En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 6,24 ile "Ak Portföy BIST End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 6,01 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 5,87 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,097933-6,24
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,050271-6,01
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,965499-5,87
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu0,904628-5,81
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,083461-4,71
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)68,896056-4,58
Tacirler Portföy Değ. Fon1,897448-4,37
TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,098326-4,32
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)1,097171-4,30
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)11,135461-4,16
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Banka, Ekonomi

Kaynak: AA

2.03.2020 15:41:11