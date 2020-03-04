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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,50 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 3,38 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,71 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

04.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:48En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,50 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 3,38 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,71 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,068166-3,50
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu79,733015-3,38
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,045128-2,71
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF587,247962-1,90
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,078036-1,80
QNB Finans Portföy Altın BYF28,248390-1,24
HSBC Portföy Altın Fonu2,732342-1,09
TEB Portföy Altın Fonu0,076868-1,07
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,045536-1,07
Fiba Portföy Altın Fonu0,026824-1,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerika Birleşik Devletleri, Sek, Ekonomi

Kaynak: AA

4.03.2020 15:45:24