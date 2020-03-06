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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,63 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 2,99 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 2,85 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

06.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:12En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,63 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 2,99 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 2,85 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,067208-3,63
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu79,063392-2,99
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,044512-2,85
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,012656-2,72
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,077168-2,28
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,027029-1,82
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,226073-1,24
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,042828-1,22
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,032426-1,07
Ak Portföy Altın Fonu0,072437-1,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerika Birleşik Devletleri, Sek, Ekonomi

Kaynak: AA

6.03.2020 17:11:44