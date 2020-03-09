En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 8,36 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,00 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,90 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
09.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:32
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 8,36 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,00 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,90 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011598
|-8,36
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,237572
|-3,00
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,507650
|-2,90
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|69,994716
|-2,81
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,031206
|-2,68
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,023262
|-2,67
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,041687
|-2,66
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,061423
|-2,63
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,115915
|-2,62
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,037437
|-2,62
Kaynak: AA
Haberin Videosu :En fazla kaybettiren yatırım fonları
Etiketler : Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Ekonomi
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
Ekonomi
İYİ Parti'den istifa eden meclis üyeleri, AK Parti'ye geçiş yaptı
Ekonomi
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Ekonomi
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Ekonomi
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Ekonomi
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Ekonomi
Son Dakika: Rusya, petrol arzını artıran Suudi Arabistan'a aynı şekilde karşılık verecek