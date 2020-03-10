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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 21,31 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 7,63 ile "Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 7,60 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

10.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:26
En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 21,31 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 7,63 ile "Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 7,60 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,009127-21,31
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,054668-7,63
Tacirler Portföy Değ. Fon1,749873-7,60
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,075524-7,50
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)10,428074-7,36
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,061288-7,29
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,028964-7,18
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,019233-6,74
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,024595-6,63
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu72,681171-6,46
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi
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