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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 6,47 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

11.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:36
En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 6,47 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 5,97 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 5,22 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,070639-6,47
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,034083-5,97
Tacirler Portföy Değ. Fon1,658549-5,22
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,052150-4,61
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,251120-4,36
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,915579-3,89
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu0,834743-3,79
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,246968-3,66
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,539945-3,53
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,701200-3,46
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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