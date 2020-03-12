En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,47 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 3,68 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.
12.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:38
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,47 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 3,68 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,64 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,061548
|-4,47
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,068043
|-3,68
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|73,411209
|-3,64
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009439
|-3,63
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,041724
|-3,63
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,024729
|-3,34
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,071275
|-2,57
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,024118
|-2,04
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,018626
|-2,00
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,625815
|-1,97
Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Sek, Ekonomi
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