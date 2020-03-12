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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,47 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 3,68 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

12.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:38
En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,47 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 3,68 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,64 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,061548-4,47
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,068043-3,68
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu73,411209-3,64
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,009439-3,63
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,041724-3,63
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,024729-3,34
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,071275-2,57
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,024118-2,04
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,018626-2,00
Tacirler Portföy Değ. Fon1,625815-1,97
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Sek, Ekonomi

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