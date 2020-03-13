En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 11,60 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.
13.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:42
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 11,60 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 10,75 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 10,03 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,060151
|-11,60
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,384530
|-10,75
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,034794
|-10,03
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,910351
|-9,97
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|9,084575
|-9,56
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,480898
|-8,91
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,178168
|-8,73
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,025242
|-8,61
|Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,141601
|-8,61
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,065161
|-8,58
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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