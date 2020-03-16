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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 5,03 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 4,25 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 3,65 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

16.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:58
En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 5,03 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 4,25 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 3,65 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,032302-5,03
QNB Finans Portföy Gümüş BYF20,212560-4,25
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,071800-3,65
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,063429-3,49
TEB Portföy Altın Fonu0,077118-2,56
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,045731-2,46
Deniz Port. Altın Fonu0,039469-2,46
HSBC Portföy Altın Fonu2,738278-2,43
Ak Portföy Altın Fonu0,072802-2,42
Fiba Portföy Altın Fonu0,026928-2,41
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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