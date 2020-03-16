En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 5,03 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 4,25 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 3,65 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
16.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:58
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 5,03 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 4,25 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 3,65 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,032302
|-5,03
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,212560
|-4,25
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,071800
|-3,65
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,063429
|-3,49
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,077118
|-2,56
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,045731
|-2,46
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,039469
|-2,46
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,738278
|-2,43
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,072802
|-2,42
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,026928
|-2,41
Kaynak: AA
Etiketler : Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Ekonomi
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Ekonomi
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Ekonomi
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Ekonomi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Ekonomi
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Ekonomi
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Ekonomi
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı