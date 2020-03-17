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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 12,58 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 12,27 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" ve yüzde 10,98 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

17.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:30
En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 12,58 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 12,27 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" ve yüzde 10,98 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF17,670830-12,58
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,732450-12,27
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu66,259636-10,98
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,055547-10,80
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,037591-10,53
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu0,723153-9,49
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,008619-9,31
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,054850-9,21
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,045775-8,70
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)8,644146-8,57
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Gümüş, Ekonomi

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