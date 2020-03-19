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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 13,05 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti FonuF", yüzde 7,69 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 5,94 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

19.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:22
En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 13,05 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti FonuF", yüzde 7,69 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 5,94 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,007243-13,05
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,021640-7,69
QNB Finans Portföy Gümüş BYF16,347948-5,94
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,103010-5,69
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu67,851755-5,51
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,034062-5,21
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,056570-5,14
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,017481-4,95
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,065059-4,75
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,038496-4,27
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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