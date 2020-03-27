En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,84 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,92 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,91 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
27.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:44
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,84 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,92 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,91 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007537
|-4,84
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|614,457804
|-0,92
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,555641
|-0,91
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,223016
|-0,79
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,787402
|-0,72
|Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,019064
|-0,59
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|20,608578
|-0,32
|Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu
|367,944870
|-0,30
|Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,029166
|-0,29
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|115,645236
|-0,25
Kaynak: AA