En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,15 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 4,74 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 4,71 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" oldu.
30.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:42
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,15 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 4,74 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 4,71 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,022856
|-5,15
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|9,024915
|-4,74
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|12,800486
|-4,71
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,772665
|-4,43
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|73,193432
|-4,41
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,042146
|-4,11
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,091820
|-4,08
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,049168
|-4,06
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|30,628990
|-4,06
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,020925
|-4,03
Kaynak: AA
Etiketler: Yapı Kredi Bankası, Ekonomi