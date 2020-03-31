En fazla kaybettiren yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,006817 -5,83 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,028066 -2,59 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,731352 -1,88 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,049235 -1,33 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,165973 -1,11 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,080782 -0,94 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,033471 -0,89 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,399769 -0,86 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,093622 -0,74 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,110556 -0,72

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,83 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,59 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,88 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA