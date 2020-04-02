En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,53 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 3,28 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,25 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
02.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:58
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,53 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 3,28 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,25 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,060051
|-3,53
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,329932
|-3,28
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|74,003941
|-3,25
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,042930
|-3,03
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,064527
|-2,64
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,071058
|-2,59
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,023168
|-2,50
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,080876
|-2,41
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,263624
|-2,30
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,041706
|-2,29
Kaynak: AA
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Sek, Ekonomi