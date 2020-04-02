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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,53 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 3,28 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,25 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

02.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:58
En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,53 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 3,28 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,25 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,060051-3,53
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,329932-3,28
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu74,003941-3,25
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,042930-3,03
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,064527-2,64
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,071058-2,59
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,023168-2,50
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,080876-2,41
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF11,263624-2,30
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,041706-2,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Sek, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››En fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi

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