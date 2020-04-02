En fazla kaybettiren yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,060051 -3,53 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,329932 -3,28 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 74,003941 -3,25 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,042930 -3,03 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,064527 -2,64 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,071058 -2,59 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023168 -2,50 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080876 -2,41 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,263624 -2,30 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041706 -2,29

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,53 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 3,28 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,25 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA