En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,51 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,33 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 1,24 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.
03.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:08
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,033952
|-1,51
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|634,215423
|-1,33
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,012666
|-1,24
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,041276
|-1,03
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,080044
|-1,03
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,148337
|-1,02
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,080361
|-0,93
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,099916
|-0,87
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,027688
|-0,75
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,454676
|-0,74
Kaynak: AA
Etiketler: Ekonomi