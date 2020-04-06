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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,51 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,41 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,40 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

06.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:50
En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,51 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,41 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,40 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,541816-1,51
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,217996-1,41
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,038823-1,40
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,771252-1,33
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,043308-1,30
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,071761-1,25
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu74,662364-1,13
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,079286-0,95
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,023592-0,93
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF11,045539-0,92
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa, Araç, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››En fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi

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