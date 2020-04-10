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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,61 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,58 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 1,10 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu" oldu.

10.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:50
En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,61 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,58 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 1,10 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,008129-4,61
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF639,705586-1,58
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,024466-1,10
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu82,576377-0,84
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,033041-0,38
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,047089-0,38
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,659230-0,19
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,475135-0,18
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,091648-0,08
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,037129-0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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