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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,18 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,95 ile "Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon" ve yüzde 0,79 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

13.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:38
En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,18 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,95 ile "Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon" ve yüzde 0,79 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,018553-2,18
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,056306-0,95
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,025340-0,79
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,068346-0,78
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,008067-0,76
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,046736-0,75
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,046374-0,74
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu81,978886-0,72
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu6,952606-0,71
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,122933-0,71
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Araç, Ekonomi
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