En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016668 1,82 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017138 1,58 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,081048 1,49 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056578 1,44 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,050417 1,38 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025519 1,37 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023617 1,34 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,066290 1,30 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,043887 1,28 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,064303 1,27

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:53



14 Kasım 2018 Çarşamba 14:53

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,82 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF", yüzde 1,58 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,49 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)