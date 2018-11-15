En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. K.B.A. Stand. EYF 0,036408 0,87 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017284 0,85 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044244 0,81 AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,012946 0,75 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019825 0,73 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,091948 0,72 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,081630 0,72 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,102382 0,70 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,053683 0,70 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013718 0,68

15 Kasım 2018 Perşembe 15:12



15 Kasım 2018 Perşembe 15:12

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,87 ile "NN Hay. Em. K.B.A. Stand. EYF", yüzde 0,85 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,81 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)