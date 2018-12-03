En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,010197 2,09 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040306 1,60 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014811 0,80 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019591 0,67 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017596 0,59 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,030674 0,54 Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011731 0,54 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,068307 0,51 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014052 0,49 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058040 0,48

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:40



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:40

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,09 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF", yüzde 1,60 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,80 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)