En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018276 1,87 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,032780 1,82 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,053961 1,73 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080879 1,71 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080166 1,71 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,040814 1,68 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021081 1,67 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056072 1,67 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033937 1,65 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,053804 1,62

06 Aralık 2018 Perşembe 14:26



06 Aralık 2018 Perşembe 14:26

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,87 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 1,82 ile "MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 1,73 ile "Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)