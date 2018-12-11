En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,018460 0,69 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF 0,013688 0,24 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,027764 0,10 Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,017299 0,08 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020103 0,07 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,017471 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,035974 0,07 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018157 0,07 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,055128 0,07 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,052475 0,06

11 Aralık 2018 Salı 14:01



11 Aralık 2018 Salı 14:01

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,69 ile "Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF", yüzde 0,24 ile "Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF" ve yüzde 0,10 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)