En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,089652 2,08 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,059474 1,77 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027240 1,73 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,041022 1,52 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,048598 1,51 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,043726 1,49 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071565 1,47 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081257 1,47 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056325 1,46 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080548 1,45

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:37



12 Aralık 2018 Çarşamba 14:37

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,08 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 1,77 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" ve yüzde 1,73 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)