En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,13 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF", yüzde 1 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,92 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,049071
|1,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032966
|1,00
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,013407
|0,92
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013879
|0,82
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013385
|0,81
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,013364
|0,75
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,014143
|0,72
| BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,013637
|0,72
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,028936
|0,68
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,014053
|0,65
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Aviva
, Ekonomi