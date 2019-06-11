En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015271 1,19 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010189 1,08 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014890 1,00 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014476 0,98 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021398 0,96 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043212 0,93 AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,013550 0,92 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,052727 0,92 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,104455 0,92 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014400 0,87

Kaynak: AA

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,19 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,08 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,00 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)