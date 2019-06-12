En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014747 1,87 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030066 1,74 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013928 1,65 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013923 1,52 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013615 1,48 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,013467 1,45 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,014342 1,42 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013856 1,42 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013616 1,40 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014597 1,37

Kaynak: AA

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,87 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 1,74 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 1,65 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)