12.06.2019 14:54
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En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,87 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 1,74 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 1,65 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,87 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 1,74 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 1,65 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0147471,87
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0300661,74
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0139281,65
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0139231,52
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,0136151,48
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,0134671,45
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0143421,42
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0138561,42
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,0136161,40
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,0145971,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi