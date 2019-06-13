13.06.2019 14:15
Haberler»Ekonomi » Haber

En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,19 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 1,18 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 1,16 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,19 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 1,18 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 1,16 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
NN Hay. Em. Altın EYF0,0162801,19
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0269871,18
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0260721,16
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0287831,15
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0165361,14
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0262571,14
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0256551,14
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0279871,13
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0270051,12
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0259221,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
avivasa, bireysel emeklilik, bnp paribas, bes fonları, Ekonomi