14.06.2019 14:53
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En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,06 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,76 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,74 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,06 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,76 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,74 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0124191,06
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0332540,76
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0264520,74
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0258440,74
NN Hay. Em. Altın EYF0,0163990,73
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0271830,73
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0289870,71
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0261040,70
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0262550,70
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0166520,70
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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