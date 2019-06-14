En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012419 1,06 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033254 0,76 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026452 0,74 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,025844 0,74 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016399 0,73 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027183 0,73 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,028987 0,71 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,026104 0,70 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026255 0,70 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,016652 0,70

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,06 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,76 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,74 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)