En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,028669 1,93 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016709 1,89 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025167 1,88 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027694 1,88 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,026587 1,85 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026740 1,85 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026936 1,83 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,029516 1,82 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026312 1,81 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027686 1,81

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,93 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 1,89 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" yüzde 1,88 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)