17.06.2019 15:24
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En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,93 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 1,89 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" yüzde 1,88 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,93 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 1,89 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" yüzde 1,88 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0286691,93
NN Hay. Em. Altın EYF0,0167091,89
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0251671,88
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0276941,88
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0265871,85
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0267401,85
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0269361,83
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0295161,82
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0263121,81
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0276861,81
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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