18.06.2019 16:19
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En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,33 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,76 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,74 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,33 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,76 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,74 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0522822,33
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0224281,76
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0467561,74
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0173261,64
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,0716151,64
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0179611,63
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1103701,60
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0610311,59
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0676511,59
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0267891,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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