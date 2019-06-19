19.06.2019 15:16
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En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,28 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,16 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,14 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,28 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,16 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,14 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0268782,28
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0534592,16
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0690992,14
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0477292,08
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0273462,08
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0176852,07
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0183282,04
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0217582,00
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0228751,99
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0187031,99
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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