20.06.2019 14:47
Haberler»Ekonomi»Haber

En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,77 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 0,60 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,49 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,77 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 0,60 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,49 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0538720,77
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0270380,60
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0388090,49
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0328470,48
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0337200,48
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0914530,46
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,0493720,46
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0600060,45
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0618610,44
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0535250,44
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

Son Dakika Haberleri
15:17Erdoğan: S-400 konusu bitmiştir
15:11Fed faiz kararı sonrasında ABD piyasları yükselişte
15:10BoE'nin faiz kararı sonrası sterlin yükseldi
15:09İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
15:09İzocam, her türlü yalıtım ihtiyacına çözüm sunuyor
15:07Dönmez: GKRY adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz
15:06Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Programı