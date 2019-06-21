21.06.2019 14:38
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En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,44 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF", yüzde 3,04 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 2,93 ile "Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,44 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF", yüzde 3,04 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 2,93 ile "Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0180745,44
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0313343,04
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,0152462,93
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0144512,91
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0153782,82
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,0141672,81
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0144032,80
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0143902,72
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF0,0140492,70
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF0,0150452,65
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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