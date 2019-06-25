25.06.2019 15:35
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En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,13 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 1,98 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,92 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,13 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 1,98 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,92 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0159122,13
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0149111,98
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0149261,92
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0546741,82
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,0157031,82
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0148331,77
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0323381,77
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF0,0154871,75
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,0143221,72
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,0150771,71
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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