26.06.2019 15:12
Haberler » Ekonomi » Haber

En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,27 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 2,26 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 2,24 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,27 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 2,26 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 2,24 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
NN Hay. Em. Altın EYF0,0173322,27
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0287252,26
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0279662,24
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0275782,24
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0261252,22
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0297632,22
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0277202,21
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0287112,21
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0296172,20
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0306052,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Aviva , Ekonomi

Son Dakika Haberleri
17:27 İstanbul'da iki yeni nesil OSB kurulması planı masaya geliyor
17:22 Ticaret Başkan Yardımcısı Turagay sınır kapılarında incelemelerde bulundu
17:19 Kapalıçarşı'da altın
17:14 Murzioğlu: "Çekya ile dış ticaret hacmimizin geliştirilmesini hedefliyoruz"
17:12 Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
17:12 Sivridere Barajı 4 milyon liradan fazla katkı sağlayacak
17:11 ATO Başkanı Baran: "Vergi indirimlerinin uzatılması üretime de, tüketime de fayda sağlar"