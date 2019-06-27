27.06.2019 14:50
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En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,55 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF", yüzde 0,51 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,46 ile "BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,55 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF", yüzde 0,51 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,46 ile " BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0321420,55
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0470370,51
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,0149980,46
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0336800,45
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0152200,44
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0148110,43
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,0156170,42
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0147380,42
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,0145200,41
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,0143800,40
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
bireysel emeklilik , bnp paribas , fiba , bes fonları , Ekonomi

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