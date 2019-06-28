28.06.2019 14:44
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En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,13 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,05 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,96 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,13 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,05 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,96 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0156381,13
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0104601,05
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0434490,96
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0489550,92
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0222800,91
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,0847850,87
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0521760,87
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,0739260,87
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,0986230,87
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,1116570,87
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
İş Bankası , Ekonomi

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