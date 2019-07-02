En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057914 4,21 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,051158 3,67 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,091853 3,59 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019536 3,52 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018853 3,52 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,023246 3,50 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,073645 3,49 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,057048 3,46 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024392 3,40 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,102926 3,38

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,21 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 3,67 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" ve yüzde 3,59 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)