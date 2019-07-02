02.07.2019 14:16
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En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,21 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 3,67 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" ve yüzde 3,59 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,21 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 3,67 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" ve yüzde 3,59 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0579144,21
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0511583,67
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,0918533,59
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0195363,52
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0188533,52
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0232463,50
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0736453,49
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0570483,46
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0243923,40
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1029263,38
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ordu Yardımlaşma Kurumu , Ekonomi

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