En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028314 0,68 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021881 0,57 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044422 0,56 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,035006 0,51 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,018191 0,51 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015681 0,51 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022503 0,49 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025268 0,49 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,109164 0,49 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,077326 0,45

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,68 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,57 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve yüzde 0,56 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)