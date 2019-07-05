05.07.2019 14:45
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En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,90 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 0,87 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,85 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,90 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 0,87 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,85 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015185 0,90
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016193 0,87
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,032759 0,85
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015167 0,80
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014688 0,74
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015054 0,72
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,014508 0,71
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014691 0,69
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,015296 0,68
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015745 0,68
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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